Израильское издание The Times of Israel утверждает, что военные обнаружили порядка 40 изувеченных детских тел в кибуце Кфар-Аза.

Согласно сообщению источника, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) организовала доступ для десятков международных журналистов к кибуце Кфар-Аза на южной границе страны. 7 октября на эту область было совершено нападение со стороны палестинского движения ХАМАС. Как утверждает The Times of Israel, на месте было обнаружено не менее 200 тел, из них порядка 40 принадлежат убитым детям.

«Это не поле боя. Вы видите младенцев, матерей, отцов в их спальнях, в комнатах защиты, и как их убивают террористы. Это не война. Это резня», — заявил глава глубинного командования ЦАХАЛ Итай Верув.

Отмечается, что на значительной части тел можно обнаружить различные следы пыток — сожжения, обезглавливания, отрубания конечностей. Кроме того, журналисты также утверждают, что некоторые тела были заминированы.