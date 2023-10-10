Совфед сменит главу оборонного комитета
На заседании Совфеда 11 октября рассмотрят вопрос об утверждении экс-главы Федеральной таможенной службы Владимира Булавина на пост председателя оборонного комитета вместо нынешнего руководителя Виктора Бондарева. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
По его словам, данный вопрос уже включен в повестку заседания палаты.
«Совет Федерации рассмотрит вопрос об избрании Владимира Булавина на должность председателя комитета по обороне и безопасности», — сказал Тимченко.
Он добавил, что сейчас этот пост занимает экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев, которого после перестановки предлагают утвердить на должность первого заместителя главы оборонного комитета. Данную идею уже поддержал Совет палаты, отметил Тимченко.
Также он указал, что грядущие кадровые перестановки являются обычной «ротацией».