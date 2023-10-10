Совфед сменит главу оборонного комитета

По его словам, данный вопрос уже включен в повестку заседания палаты.

«Совет Федерации рассмотрит вопрос об избрании Владимира Булавина на должность председателя комитета по обороне и безопасности», — сказал Тимченко.

Он добавил, что сейчас этот пост занимает экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев, которого после перестановки предлагают утвердить на должность первого заместителя главы оборонного комитета. Данную идею уже поддержал Совет палаты, отметил Тимченко.