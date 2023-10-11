Haaretz: Армия обороны Израиля атаковала дом командующего военного крыла ХАМАС

ЦАХАЛ атаковал дом командующего «Бригады Аль-Кассам» - военного крыла ХАМАС - Мухаммеда Ад-Дейфа. Его судьба неизвестна, но убиты отец Ад-Дейфа, брат, дети и другие родственники. О данной атаке сообщается в израильской газете Haaretz.

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«Согласно палестинским докладам, Армия обороны Израиля напала на дом военного командира ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа в Хан-Юнисе. Убиты его отец, брат, дети и другие родственники», - сообщило СМИ.

Ад-Дейф, согласно РИА Новости, считается в Израиле одним из главных террористов. В среде палестинского народа он - борец за свободу. На него было совершено много покушений, но каждый раз ему удавалось выжить. Ад-Дейф имеет множество ранений, лишился глаза и руки.