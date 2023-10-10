Шойгу проверил, как в Ульяновске выпускают комплексы ПВО "Бук-М3"

Завод в Ульяновске, входящий в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и выпускающий современные зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3", готов увеличить объемы их производства в 2024 и 2025 годах. Об этом директор предприятия Сергей Чурин доложил министру обороны России Сергею Шойгу.

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Глава военного ведомства лично проверил, как на Ульяновском механическом заводе выполняют гособоронзаказ. Пройдя по цехам предприятия, он заявил, что продукция "Алмаз-Антея"востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции.

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Заводчане стараются как могут. Результат их работы, что называется, налицо. Так, Сергей Чурин сообщил Шойгу о готовности в этом месяце передать в Вооруженные силы очередной дивизион ЗРК "Бук-М3".

Надо иметь в виду, что в сентябре ульяновское предприятие отправило военным дивизион таких средств противовоздушной обороны. Причем сделало это досрочно.

По словам гендиректора завода, второй дивизион сейчас "находится на окончательной сборке, на настройке". Производители собираются передать его Минобороны также раньше установленного контрактом времени.

Добросовестность ульяновцев заказчик "Бука-М3" оценил по достоинству.

"Уважаемые товарищи, коллеги! - обратился министр обороны к заводчанам. - Специально приехал сюда, чтобы сказать вам слова благодарности. Спасибо за ваш труд - как здесь, в цехах этого замечательного предприятия, так и, безусловно, там, на передовой, где вашими руками делается многое для того, чтобы наши системы противовоздушной обороны были самыми эффективными и, самое главное, своевременно поступали после ремонта, после обслуживания на свою боевую работу".

Эти слова Сергей Шойгу произнес на церемонии вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам предприятия, занимавшимся обслуживанием и ремонтом техники ПВО в районах проведения спецоперации.

О том, как работают на передовой наши зенитные ракетные комплексы, сообщает Минобороны России. К примеру, в ведомстве рассказали, что за сутки расчеты ПВО уничтожили в Запорожской и Херсонской областях 19 вражеских беспилотников.

Судя по другой информации военных, основные события в это время происходили на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В частности, подразделения группировки войск "Юг" во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразили у Клещеевки в ДНР две вражеские атаки.

"Кроме того, районах населенных пунктов Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ", - сообщили в Минобороны России.

По словам министра обороны, продукция "Алмаз-Антея" востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции.

По данным ведомства, за сутки на Донецком направлении противник потерял до 165 человек убитыми и ранеными, две бронемашины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении группировка войск "Восток" нанесла огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ под Новомихайловкой, Никольским и Старомайорским.

Противник там недосчитался 200 человек, двух автомобилей и гаубицы Д-20. А под Новомихайловкой в ДНР был уничтожен полевой склад с боеприпасами украинской 79-й десантно-штурмовой бригады.

Вновь было горячо на Запорожском направлении, где наши войска продолжают истощать украинскую 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Она входила в стратегический резерв ВСУ и, по планам командования, должна была использоваться для прорыва к Токмаку.

Прорыва не случилось. А боевиков элитной ДШБ вместе солдатами 65-й мехбригады командиры бросают, как обычную пехоту, на наши позиции под Работино и северо-западнее Вербового. Обе бригады несут там большие потери.

В Минобороны России также сообщили об уничтожении в Давыдов Броде Херсонской области склада ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ "Херсон".