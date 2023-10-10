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Кипр не передаст ВСУ танки Т-80У

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ останутся без 82 танков Т-80У, обещанных им греческим Кипром. Причиной стали события в секторе Газа, которые нанесли репутационный ущерб израильским танкам «Меркава», обещанным киприотам взамен российских бронемашин пишет канал.

Кипр отказался отдавать ВСУ танки Т-80У из-за событий в секторе Газа
© News.ru

Mash сообщил, что киприоты планировали отдать Киеву партию российских танков, получив взамен легендарные израильские «Меркава Мк.3». Однако увидев, как легко ХАМАС уничтожает куда более защищенные «Меркава Мк.4», — отказались от сделки, пишет канал.

Кроме того, по данным канала, Тель-Авив сам заявил, что из-за боевых действий не сможет отдать свою тяжелую технику — ее снимают с хранения и отправляют в части.