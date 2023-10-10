Кипр отказался отдавать ВСУ танки Т-80У из-за событий в секторе Газа

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ останутся без 82 танков Т-80У, обещанных им греческим Кипром . Причиной стали события в секторе Газа, которые нанесли репутационный ущерб израильским танкам «Меркава», обещанным киприотам взамен российских бронемашин пишет канал.

Mash сообщил, что киприоты планировали отдать Киеву партию российских танков, получив взамен легендарные израильские «Меркава Мк.3». Однако увидев, как легко ХАМАС уничтожает куда более защищенные «Меркава Мк.4», — отказались от сделки, пишет канал.

Кроме того, по данным канала, Тель-Авив сам заявил, что из-за боевых действий не сможет отдать свою тяжелую технику — ее снимают с хранения и отправляют в части.