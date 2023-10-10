ЦАХАЛ открыла ответный огонь по Ливану
Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по Ливану, сообщает Telegram-канал пресс-службы ЦАХАЛ. Ведомство уточнило, что мера стала ответом на атаки по Израилю с территории страны.
В ответ на обнаруженные запуски с ливанской территории в направлении Израиля солдаты ЦАХАЛ в настоящее время открыли артиллерийский огонь, — заявили в армии обороны.
Как сообщил телеканал Al Hadath, из пограничного района Эль-Клейла выпустили минимум 12 ракет, три разорвались на израильской стороне.
Накануне израильская армия уже наносила удары по территории Ливана. Атака производилась с помощью боевых вертолетов и стала «ответом на проникновение боевиков на север страны». В ЦАХАЛ уточнили, что трое вооруженных людей были уничтожены, одному удалось скрыться. Также в результате столкновений на границе Израиля и Ливана шесть человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии, другой — в тяжелом. Позднее со стороны Ливана был зафиксирован обстрел израильских территорий. Пострадавших не обнаружено.
Ранее ливанская группировка «Хезболла» приняла сторону ХАМАС и заявила, что стоит за обстрелом трех позиций израильской армии на севере страны. В результате нападения были повреждены радиолокационные станции в так называемом районе ферм Шебаа.