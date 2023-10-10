ЦАХАЛ открыла ответный огонь по Ливану

Накануне израильская армия уже наносила удары по территории Ливана. Атака производилась с помощью боевых вертолетов и стала «ответом на проникновение боевиков на север страны». В ЦАХАЛ уточнили, что трое вооруженных людей были уничтожены, одному удалось скрыться. Также в результате столкновений на границе Израиля и Ливана шесть человек пострадали, один из них находится в критическом состоянии, другой — в тяжелом. Позднее со стороны Ливана был зафиксирован обстрел израильских территорий. Пострадавших не обнаружено.