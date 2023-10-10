В Израиле увеличилось число погибших после нападения ХАМАС россиян

Посольство РФ в Тель-Авиве рассказало, что в ходе конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем погибли четыре гражданина РФ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

В посольстве пояснили, что в настоящее время в списки погибших занесены четыре россиянина.

Кроме того, уточнили в дипмиссии, еще шестеро граждан РФ числятся пропавшими без вести.

Дипломаты подчеркнули, что посольство РФ получает обращения от родственников пропавших без вести россиян и активно работает в этом направлении.