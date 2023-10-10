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В Израиле увеличилось число погибших после нападения ХАМАС россиян

Посольство РФ в Тель-Авиве рассказало, что в ходе конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем погибли четыре гражданина РФ. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

В посольстве пояснили, что в настоящее время в списки погибших занесены четыре россиянина.

Россиянин погиб в Израиле после нападения ХАМАС

Кроме того, уточнили в дипмиссии, еще шестеро граждан РФ числятся пропавшими без вести.

Дипломаты подчеркнули, что посольство РФ получает обращения от родственников пропавших без вести россиян и активно работает в этом направлении.

Напомним, что по состоянию на 6 октября, в Израиле находилось свыше 100 российских туристов. Кроме того, в секторе Газа проживали порядка 200 соотечественников.

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