ООН нашла доказательства военных преступлений в Израиле и секторе Газа

Независимая комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях обнаружила явные доказательства военных преступлений на территориях двух конфликтующих сторон, сообщается в докладе на сайте организации. Члены комиссии призвали привлечь к ответственности напавших на мирное население и нарушивших международное гуманитарное право.

Уже есть явные доказательства того, что во время последнего взрыва насилия в Израиле и секторе Газа могли быть совершены военные преступления, и все те, кто нарушал международное право и нападал на гражданских лиц, должны быть привлечены к ответственности за свои преступления, — следует из пресс-релиза.

Комиссия осудила взятие палестинскими группировками в заложники израильтян, а также расстрел безоружных мирных граждан. Также она выразила обеспокоенность ударами Израиля по Газе и началом блокады территории анклава, которая может привести к гуманитарной катастрофе.

В ООН призвали израильские силы безопасности и палестинские вооруженные группировки строго соблюдать международное гуманитарное право и права человека. Комиссия также потребовала ХАМАС освободить всех заложников.

Ранее сообщалось, что независимая комиссия ООН начала расследование военных преступлений, совершенных в ходе палестино-израильского конфликта. В поле зрения аудиторов попали правонарушения, произошедшие с 7 октября.