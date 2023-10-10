В ХАМАС заявили, что продолжат разрушать Ашкелон

Палестинское движение ХАМАС объявило, что намерено и дальше разрушать израильский город Ашкелон, если Израиль не остановит свою политику перемещения гражданского населения. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В ХАМАС также добавили, что движение готово «перейти к другим городам» после Ашкелона.

«Если Израиль не прекратит политику перемещения гражданского населения, ХАМАС продолжит разрушать город Ашкелон, а затем перейдет к другим городам», — сообщает источник.

При этом ранее в ХАМАС заявили, что в ответ на нападения на мирных граждан со стороны Израиля движение готовит обстрел Ашкелона.

«Мы даем жителям города Ашкелон крайний срок покинуть свои дома сегодня до 17:00», — сообщили в ХАМАС.