ХАМАС выпустил свыше сотни ракет в сторону Ашкелона

Бойцы палестинского движения ХАМАС выпустили свыше сотни ракет в сторону израильского города Ашкелон. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

В ЦАХАЛ отметили, что в Шломи и нескольких населенных пунктах северного региона активирована тревога, подробности выясняются.

Одна из выпущенных боевиками ракет попала в отель в Ашкелоне, пишет Haaretz.

Ранее «Бригады Из эд-Дина аль-Кассама» предупредили, что намереваются провести массированный ракетный обстрел города Ашкелон на юге Израиля, сообщает ТАСС.