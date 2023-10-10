Названа причина успешного нападения ХАМАС на Израиль

Израиль не смог предотвратить нападение палестинского движения ХАМАС , поскольку в большей степени полагался на свои технологии в оборонной сфере, а не традиционную разведку. Об этом сообщает Politico со ссылкой на экспертов.

«Вероятно, Израиль стал слишком сильно полагаться на технологии, им следует вернуться к прежним методам разведки, которые предполагают внедрение своих людей в ряды противника», — приводятся в тексте слова директора Института безопасности и технологий американского Университета Карнеги-Меллона Одри Курт Кронин.

Она указала, что ХАМАС совершил нападение, используя «старомодную атаку с использованием дельтапланов, мотоциклов, бульдозеров и взрывчатки». Кроме того, по словам бывшего бригадного генерала израильской Армии обороны Амира Авиви, у палестинского движения были проблемы со связью, электричеством и оно находилось в блокаде со стороны Израиля и Египта, но все равно смогло обойти израильские радары и камеры. Он полагает, что сделать это у ХАМАС вышло благодаря «изучению тех участков, которые не охранялись пулеметами и ориентации на те районы, которые были меньше всего подвержены обстрелу».