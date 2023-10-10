ВВС Израиля уничтожили министра экономики ХАМАС
Израильские летчики в ходе операции «Железные мечи» уничтожили министра экономики палестинского движения ХАМАС Джавада Абу Шамалу. Об этом пишет пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
В пресс-службе пояснили, что министр в рамках своих обязанностей финансировал акции движения в секторе Газа и за его пределами.
По данным ЦАХАЛ, ранее он занимал должности в службе безопасности ХАМАС, руководил боевыми операциями движения.
По предварительным данным, вследствие авиаударов по сектору Газа, также погибли члены политбюро ХАМАС Закария Муаммар и Джавад Абу Шималя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Рамблер: главные новости