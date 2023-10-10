ВВС Израиля уничтожили министра экономики ХАМАС

Израильские летчики в ходе операции «Железные мечи» уничтожили министра экономики палестинского движения ХАМАС Джавада Абу Шамалу. Об этом пишет пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что министр в рамках своих обязанностей финансировал акции движения в секторе Газа и за его пределами.

По данным ЦАХАЛ, ранее он занимал должности в службе безопасности ХАМАС, руководил боевыми операциями движения.