Израиль атаковал сотни целей в секторе Газа. Видео
Истребители Израиля совершили более 100 ударов по целям в Аль-Форкане в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Некоторое время назад десятки истребителей ЦАХАЛа нанесли удар по более чем 100 целям в Аль-Форкане в секторе Газа. За прошедшие сутки ЦАХАЛ поразил более 250 целей в этом районе», — говорится в сообщении.
Заявление опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛ.
Отмечается, что войска Израиля совершили удар по району Рафаха, в том числе по подземному туннелю для контрабанды вооружения и техники. Район Аль-Форкан считается центром палестинского движения ХАМАС, где началась операции против Израиля. В заявлении отметили, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по инфраструктуре Палестины.
Израильская армия 7 октября сообщила, что ХАМАС обстреляли ракетами территорию страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе, а затем о полномасштабной войне и сборе резервистов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не прекратит финансовые выплаты для Палестины, передает RT.