Истребители Израиля совершили более 100 ударов по целям в Аль-Форкане в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад десятки истребителей ЦАХАЛа нанесли удар по более чем 100 целям в Аль-Форкане в секторе Газа. За прошедшие сутки ЦАХАЛ поразил более 250 целей в этом районе», — говорится в сообщении.

Заявление опубликовано в telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что войска Израиля совершили удар по району Рафаха, в том числе по подземному туннелю для контрабанды вооружения и техники. Район Аль-Форкан считается центром палестинского движения ХАМАС, где началась операции против Израиля. В заявлении отметили, что ЦАХАЛ продолжает наносить удары по инфраструктуре Палестины.