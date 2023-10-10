ВСУ дважды открыли огонь по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды обстреляли село Поповка Краснояружского района. В результате атаки погиб один мирный житель, его супруга получила тяжелые осколочные ранения.

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Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. К большому горю, в результате повторного обстрела погиб мирный житель. Снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга получила тяжелые осколочные ранения, — написал глава региона.

Скорая помощь увезла пострадавшую в городскую больницу Белгорода, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь, уточнил Гладков.

Известно, что территория Белгородской области за последние 24 часа по меньшей мере семь раз подверглась обстрелам. По населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) пришлось более 40 ударов.