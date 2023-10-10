В ХАМАС поставили ультиматум жителям израильского Ашкелона

Движение ХАМАС потребовало от жителей израильского города Ашкелон, чтобы они покинули свои дома. Об этом сообщает Palsawa.

«Мы даем жителям Ашкелона крайний срок покинуть город до пяти часов вечера 10 октября», - заявил представитель военного крыла ХАМАС Абу Убайда.

Он подчеркнул, что в ответ на действия Израиля, «вынудившего людей покинуть свои дома в нескольких районах сектора Газа», в ХАМАС дают жителям Ашкелона крайний срок для эвакуации.