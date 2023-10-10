Российские войска продолжают отражать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, а также наносить огневое поражение противнику на всех направлениях. Главное из брифинга Министерства обороны России — в материале «Рамблера».

Атаки ВСУ на Донецком, Южно-Донецком и Купянском направлениях

Согласно информации ведомства, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем (ТОС) отразили две атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Кроме того, в районе Курдюмовки и Андреевки удалось нанести поражение живой силе и технике противника.

За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 165 военнослужащих как убитыми, так и ранеными. Также повреждены две бронемашины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» также отразили две атаки. При поддержке авиации и артиллерии им удалось остановить нападение штурмовых отрядов 127-й бригады теробороны Украины в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.

Также Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по подразделениям 72-й мехбригады ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловкий, Никольского и Старомайорского в ДНР. Потери — до 200 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-20.

Кроме того, возле Новомихайловки удалось уничтожить полевой склад украинских войск. Там хранились боеприпасы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Есть новости и о ситуации на Купянском направлении. Там подразделения «Западной» группировки российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 115-й механизированной бригады. Противника остановили в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области. Потери украинских войск — до 25-ти военнослужащих и три автомобиля.

Кроме того, в этом районе ведется активная контрбатарейная борьба. Российские артиллеристы поразили американскую систему М777, а также две САУ «Гвоздика».

Отражение атак на Красно-Лиманском направлении

Слаженные действия подразделений российской группировки войск «Центр» с авиацией и артиллерией позволили отразить две атаки штурмовых групп противника. Они были направлены на населенные пункты Червонная Диброва и Кузьмино в ЛНР. Огневое поражение нанесли противнику в районе Кременной в ЛНР, а также Григоровки и Торского в ДНР.

В общей сложности потери противника на этом направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Ситуация на Запорожском и Херсонском направлениях

На Запорожском направлении атак ВСУ за минувшие сутки не было. Подразделения войск, авиация и артиллерия ударили по подразделениям 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районе Работино и возле Вербового Запорожской области. Потери противника: свыше 80 военнослужащих, один танк, три пикапа, гаубица Д-30 и пушка М 46.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ за сутки превысили 50 бойцов и 12 автомобилей.

Успехи авиации, артиллерии и ракетных войск

За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ смогли нанести поражение силам ВСУ в 118-ти районах. В частности, возле поселка Давыдов Брод в Херсонской области ударом уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения. Возле Серебрянки в ДНР и Одаровки в Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты.

В брифинге Министерства обороны РФ также отмечается, что средства ПВО за сутки уничтожили 19 беспилотников. Их перехватили в районе населенных пунктов Романовское, Червоногорка в Запорожской области, а также возле Казачьих Лагерей, Новой Каховки и Корсунки в Херсонской области.