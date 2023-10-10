Израильские военные сосредотачивают танки и другую бронетехнику у сектора Газа

Израильские военные сосредотачивают большое количество танков и другой военной техники у границ сектора Газа. Об этом сообщает внешнеполитический обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн.
По словам Уэгхорна, съемочная группа которого работает в районе города Ашкелон на юго-западе Израиля, в нескольких километрах от границы сектора Газа он увидел две колонны бронетехники, в которых журналист насчитал не менее 40 танков. В составе колонн также включены бронетранспортеры и бронированные бульдозеры Caterpillar D9, находящиеся на вооружении армии Израиля. По словам Уэгхорна, израильские военные также готовят позиции для артиллерии, подход которой ожидается в ближайшее время.
"Я уже больше 20 лет освещаю конфликты на Ближнем Востоке и никогда не видел такое количество израильской тяжелой техники в одном месте. Обращает на себя внимание также то, что ранее при проведении операций в секторе Газа военные хотели, чтобы журналисты держались подальше от танков, по крайней мере в течение первых нескольких дней. Теперь же они охотно разрешают нам снимать, и это явная демонстрация силы", - отметил он.
Британская The Daily Telegraph пишет, в ходе планируемой операции в секторе Газа израильская армия будет вынуждена в основном применять пехоту и, скорее всего, активно использовать беспилотники. Издание отмечает, что израильские танки Merkava и другая бронетехника будут крайне уязвимы в условиях городских боев, и поэтому они будут задействоваться для огневой поддержки только в случае необходимости, а затем быстро отводиться назад.