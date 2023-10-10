Израильские военные сосредотачивают танки и другую бронетехнику у сектора Газа

"Я уже больше 20 лет освещаю конфликты на Ближнем Востоке и никогда не видел такое количество израильской тяжелой техники в одном месте. Обращает на себя внимание также то, что ранее при проведении операций в секторе Газа военные хотели, чтобы журналисты держались подальше от танков, по крайней мере в течение первых нескольких дней. Теперь же они охотно разрешают нам снимать, и это явная демонстрация силы", - отметил он.