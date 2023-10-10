Россия увеличила производство используемых на Украине Су-34М

В России начали чаще производить используемые на Украине истребители Су-34. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

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— В начале сентября Су-34 продемонстрировал совместимость с новым классом вооружения — гиперзвуковой баллистической ракетой «Кинжал», которой истребители могут поражать цели на расстоянии 2000 километров, — говорится в сообщении.

По словам авторов материала, производство такой техники увеличилось в четыре раза, передает издание.

Накануне Объединенная авиастроительная корпорация объявила о передаче российской армии второй в этом году партии истребителей Су-34. Технику передали после полного комплекса наземных и летных испытаний.

6 октября министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал работу Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. На нем производят, модернизируют и восстанавливают истребители-бомбардировщики Су-34.