Шойгу проинспектировал цеха производства ЗРК «Бук-М3» в Ульяновске

«Уважаемые товарищи, коллеги! Специально приехал сюда, чтобы сказать вам слова благодарности. Спасибо за ваш труд, как здесь, в цехах этого замечательного предприятия, так и, безусловно, там, на передовой, где вашими руками делается многое для того, чтобы наши системы противовоздушной обороны были самыми эффективными и, самое главное, своевременно поступали после ремонта, после обслуживания на свою боевую работу», - обратился к работникам предприятия Шойгу.