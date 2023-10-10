В США оценили производство Су-34М

Россия увеличила выпуск истребителей-бомбардировщиков Су-34М, которые успешно применяют в ходе специальной военной операции. Производство самолетов оценили в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

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«Министерство обороны России закупило больше Су-34, чем истребителей любого другого класса с момента распада Советского Союза, что частично отражает очень большое количество старых ударных истребителей Су-24М, находящихся на вооружении, подавляющее большинство из которых были или будут заменены Су-34», — пишет издание.

В публикации подчеркнули, что последний заказ на Су-34 разместили в августе 2022 года, а с июля того же года самолеты начали строить в варианте Су-34М.

Ранее в октябре военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов сообщил, что Су-34 можно считать наиболее эффективным представителем своего класса благодаря его тактико-техническим характеристикам и маневренным возможностям.