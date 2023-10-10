Война в Израиле: последние новости на сегодня, 10 октября

Война между Израилем и боевиками из Палестины продолжается уже четвертый день. Атаки ХАМАС и израильской армии не прекращаются, а число погибших с обеих сторон исчисляется сотнями. Последние новости израиле-палестинского конфликта — в материале «Рамблера».

Главы партий израильской коалиции уполномочили сформировать чрезвычайное правительство

Главы партий в израильской правительственной коалиции уполномочили премьер-министра Биньямина Нетаньяху сформировать чрезвычайное правительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление партии Нетаньяху «Ликуд».

Ранее Биньямин Нетаньяху заявлял, что такое правительство должно быть создано по тому же принципу, как и чрезвычайное правительство во главе с Менахемом Бегином перед Шестидневной войной 1967 года. Премьер подчеркивал, что сейчас народ един, из-за чего и «лидеры должны объединиться».

Авиация Израиля нанесла удары на границе Египта и сектора Газа

Авиация армии обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа близ контрольно-пропускного пункта «Рафах», который находится на границе Египта и сектора Газа. Как сообщает телеканал Al Arabiya, об этом заявили в МВД палестинского анклава.

В результате работа КПП было временно приостановлена, о чем заявило объединение племен Синайского полуострова, пишет ТАСС.

Израиль закупает 10 тысяч автоматов для резервистов

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир сообщил, что Израиль закупает 10 тысяч единиц огнестрельного оружия. Они необходимы для обеспечения резервистов, которые призвали в Армию обороны Израиля, пишет ТАСС.

Бен-Гвир отметил, что на первом этапе было закуплено 4 тысячи автоматов, которые с сегодняшнего дня будут раздавать израильским солдатам-резервистам в поселениях, расположенных вблизи линии соприкосновения на юге страны. Министр также заявил, что назначил офицера полиции в отставке Шимона Лави руководителем проекта формирования и вооружения добровольческих отрядов.

ВОЗ призвала открыть гуманитарный коридор в Газу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает необходимым открыть гуманитарный коридор для «критически важных поставок» в Газу. Как сообщает ТАСС, официальный представитель организации Тарик Яшаревич заявил, что имевшиеся в семи крупнейших больницах сектора Газа запасы необходимых материалов исчерпаны.

ВОЗ планирует направить на закупку медицинских средств 1 млн долларов — этого будет достаточно для лечения порядка 500 пострадавших. По состоянию на 9 октября организации известно о гибели в секторе шести медицинских работника, еще четыре врача получили ранения.

О том, что запасы медикаментов в палестинском секторе Газа заканчиваются заявила и министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле. В беседе со СМИ она заявила, что въезду конвоев с лекарственными препаратами препятствуют на границе с Сектором газа.

Конфликт может привести к росту цен на топливо

Война Израиля и Палестины может привести к ужесточению санкций США против Ирана, поставить под угрозу перспективы нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля, а также «расширить конфликт на Ближнем Востоке». Как сообщает газета Politico, любое из этих событий может привести к резкому скачку цен на топливо.

Глава энергетической консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липоу отметил, что цены, скорее всего, вырастут не сколько из-за проблем с текущими поставками, сколько из-за опасений, что в конфликт могут быть «вовлечены другие игроки». Если президент США Джо Байден решится ужесточить санкции против Ирана, то цены на нефть могут превысить уровень в 100 долларов за баррель.

Израиль и ХАМАС обвинили в военных преступлениях

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила Израиль и ХАМАС в военных преступлениях. Как сообщает ТАСС, в докладе организация заявила, что «преднамеренные нападения» боевиков ХАМАС на мирных жителей, неизбирательные авиаудары и захват гражданских лиц в качестве заложников «приравниваются к военным преступлениям».