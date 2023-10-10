Стало известно о начале вывода французских военных из Нигера

Первые французские военные покинули Нигер, сообщает AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции. До этого стало известно, что процесс вывода контингента Франции начнется 10 октября.

Первые [военные] были выведены, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось первые солдаты Пятой республики покинут африканскую страну 9 октября. По данным журналистов, командование ВС Франции провело переговоры с мятежниками, в результате которых были установлены условия вывода войск из страны. Военнослужащих должны быть начать переводить в штаб французских вооруженных сил в Сахеле. Было сказано, что первыми страну покинут 400 участников операции «Альмахау» неподалеку от границы Мали.

Вывод части контингента численностью в тысячу человек займет приблизительно три месяца. Главный штаб ВС Франции сообщал, что операция пройдет организованно и безопасно, в координации с властями африканской республики.