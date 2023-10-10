Военэксперт раскрыл единственное преимущество ХАМАС над Израилем в Газе

У палестинского движения ХАМАС в условиях плотной городской застройки при отражении атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) будут преимущества, поскольку они хорошо ориентируются на местности, а оперативность их действий будет сильно выше из-за хорошо налаженной системы коммуникаций, в том числе подземных, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. Он подчеркнул, что преимущества у ХАМАС при боях в Газе будет только в том случае, если Израиль не станет применять артиллерию и авиацию.