Герой России раскрыл значение контроля над Авдеевкой

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что взятие ВС РФ под контроль Авдеевки лишит ВСУ возможности обстреливать Донецк. Он не исключил, что ВС РФ продолжат наступление на данном направлении, расширяя плацдарм.

Если ВС России возьмут Авдеевку под контроль, то, предположу, ВС РФ получат важный населенный пункт, долгое время игравший ключевую роль в обороне ВСУ. Если все успешно пройдет, то зачистка района от ВСУ станет вопросом времени, а обстрелы Донецка значительно снизятся или прекратятся, — добавил Липовой.

Военный корреспондент Андрей Руденко ранее опубликовал видеозапись с результатами ударов по Авдеевке. На кадрах, снятых с дрона, видна многокилометровая черная полоса дыма, идущая вдоль черты города. По словам военкора, удары по объектам Вооруженных сил Украины наносятся с четырех утра. Минобороны России информацию не комментировало.