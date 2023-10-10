Армия обороны Израиля начала масштабную атаку на объекты ХАМАС
Армия обороны Израиля анонсировала начало масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе, пишет ТАСС и The Times of Israel.
В начале атаки израильская авиация нанесла удары по арсеналу и командному пункту ХАМАС.
ВВС Израиля нанесли уже более тысячи ударов по объектам на территории Газы.
Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября. По израильским городам были выпущены тысячи ракет, члены ХАМАС проникли в приграничные израильские районы, взяли в заложники мирных жителей и военных.
Израиль начал наносить ответные удары по Газе, 8 октября израильские власти объявили, что страна находится в состоянии войны.
К 10 октября количество жертв с обеих сторон превысило 1600 человек, тысячи человек в Израиле и Газе пострадали.
В ХАМАС заявили о планах распространить свое наступление на Западный берег реки Иордан и Иерусалим. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что проникшие на израильскую территорию боевики уже убиты. Он заявил, что Израиль будет продолжать удары до полного уничтожения ХАМАС.