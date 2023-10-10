Пентагон предложил Израилю помощь в освобождении заложников из плена

США выразили готовность оказать Израилю содействие в подготовке специальной операции и предоставить разведданные для освобождения заложников, находящихся в плену у движения ХАМАС в Газе. Как сообщает Военное дело со ссылкой на CNN, помощь будет оказана без дислокации американских войск в Израиле, в основном в виде разведывательной поддержки и мониторинга.

Помимо этого, в помощь будут привлечены ресурсы Центрального командования армии США, Командования спецопераций и Объединенного командования спецопераций (JSOC). По сообщениям, Ллойд Остин, глава военного ведомства США, обсудил этот вопрос по телефону с израильским министром обороны Йоавом Галлантом на выходных.