ЦАХАЛ подняла в небо военные самолеты

Армия обороны Израиля сообщила о подозрениях в нарушении государственных границ на севере страны, сообщили в ЦАХАЛ. Поэтому израильские силы подняли в небо военные самолеты, приводит сообщение армии Telegram-канал Israel Defense Forces.

Было получено сообщение о предполагаемом проникновении с воздуха в район Голанских высот и Верхней Галилеи. Солдаты Армии обороны Израиля направляют самолеты Армии обороны Израиля и проводят обыски в этом районе, — сообщила ЦАХАЛ.

Ранее боевое подразделение палестинского движения ХАМАС — «Бригады Из эд-Дина аль-Кассама» — сообщило, что нанесло ракетный удар по Иерусалиму. ЦАХАЛ заявила о сиренах воздушной тревоги, которые зазвучали в черте Иерусалима.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов создать чрезвычайное правительство без предварительных условий. Политик объявил, что страна переходит к массированной атаке, которой еще никогда не было, на палестинское движение ХАМАС.