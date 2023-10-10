WSJ: эксперты объяснили неудачи Израиля подготовкой «не к той войне»

Ошибка властей Израиля заключается в подготовке к нестандартным нападениям и ракетным обстрелам со стороны группировок ХАМАС и «Хезболла», а не к наземным вторжениям. Об этом в своей публикации указывает газета The Wall Street Journal со ссылкой на опрошенных экспертов.

В рамках подготовки к возможным нападениям Израиль вкладывался в разведку, кибертехнологии, систему противовоздушной обороны против ракет малой дальности «Железный купол», а также в другие технологические средства. Также Тель-Авив потратил три года на постройку на границе барьера безопасности длиной 65 км с радарами и датчиками. В это же время группировки стали действовать в большей степени как традиционные вооруженные формирования, из-за чего Израиль был застигнут атакой врасплох.

Бывший советник израильского премьера Биньямина Нетаньяху Яаков Амидрор подчеркнул, что инвестирование в технологии приводит к тому, что на другие цели остается меньше средств. Сотрудник Международного института по борьбе с терроризмом Ави Ягер добавил, что в результате ЦАХАЛ готовились «не к той войне». Он также напомнил, что с 2015 году армия Израиля стала сокращать число военнослужащих, резервистов и срок службы. В результате сухопутные силы страны оказались ослаблены.

Напомним, что в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Им удалось зайти в ряд городов и захватить большое количество бронетехники на военных базах.