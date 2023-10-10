После обострения ситуации в Израиле погиб еще один россиянин. Об этом со ссылкой на данные посольства России сообщает ТАСС.

Ранее в дипмиссии сообщили, что на связь с родственниками не выходят девять граждан России, находящихся в Израиле. Четверо из них считались пропавшими без вести. Накануне в российской дипмиссии в Тель-Авиве сообщили, что гражданин России числится погибшим после нападения палестинского движения ХАМАС.

Сегодня посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил о получении новых данных о числе погибших россиян.

«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», - заявил он в эфире Первого канала.