Число погибших россиян в ходе конфликта в Израиле возросло
После обострения ситуации в Израиле погиб еще один россиянин. Об этом со ссылкой на данные посольства России сообщает ТАСС.
Ранее в дипмиссии сообщили, что на связь с родственниками не выходят девять граждан России, находящихся в Израиле. Четверо из них считались пропавшими без вести. Накануне в российской дипмиссии в Тель-Авиве сообщили, что гражданин России числится погибшим после нападения палестинского движения ХАМАС.
Сегодня посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил о получении новых данных о числе погибших россиян.
«К сожалению, должен обновить информацию. Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан», - заявил он в эфире Первого канала.
В субботу, 7 октября, резко обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Боевики ХАМАС нанесли удар по территории Израиля и зашли в ряд приграничных городов. Представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что захвачено более ста человек. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. В свою очередь президент страны Ицхак Герцог отметил, что такое число евреев не погибало за один день со времен Холокоста.