В зоне спецоперации погиб американский наемник

Об этом сообщает Dambiev в своем Telegram-канале . Погибший - Дерек Тиен Тран. Он был военнослужащим армии США. В Украине воевал в составе так называемого "Интернационального легиона".

Чуть ранее "РГ" писала, что в Украине погиб ветеран корпуса морской пехоты США Ян Торторичи, воевавший на стороне ВСУ. Его уничтожили в Краматорске. Минобороны РФ заявило тогда, что в результате удара по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады погибли два генерала, до 50 офицеров ВСУ и до 20 иностранных наемников и военных советников.