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В Израиль перебросили сотни военных из Европы

Израильские ВВС перебросили в страну сотни своих военных, находившихся в Европе, для участия в операции. Об этом сказано в материале The Times of Israel.

В материале сказано, что тяжелые транспортные самолеты летали в европейские страны для переброски солдат, которые не смогли вернуться самостоятельно в Израиль. Операция проводилась по согласованию с МИД, пишет издание.

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