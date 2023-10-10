Энергодар остался без воды из-за удара беспилотника
Ударом беспилотника поврежден трансформатор на подстанции «Водозабор», в результате чего город Энергодар Запорожской области остался без водоснабжения. Об этом говорится в Telegram-канале городской администрации.
«На подстанции «Водозабор» после атаки БПЛА поврежден трансформатор. Город остался без водоснабжения. Микрорайоны, которые остались без электроэнергии запитаны по временной схеме», - пояснили в администрации.
Там также заверили, что при первой возможности сотрудники коммунальных служб приступят к восстановительным работам.
Ранее в Энергодаре спецслужбами была пресечена деятельность местного жителя, который передавал координаты позиций российских военнослужащих, охраняющих Запорожскую атомную электростанцию.
По данным ФСБ России, полученную информацию он отправлял своему родственнику, который служит в артиллерийском подразделении Министерства обороны Украины.