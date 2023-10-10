Китай начал строить атомные подлодки, которые трудно отследить

Пентагон обеспокоен началом строительства в Китае атомных субмарин нового поколения Type 096. Эти корабли не только хорошо вооружены, но еще и малозаметны.

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"Тип 096 станет кошмаром. Их будет трудно, очень трудно обнаружить", - приводит "Военное обозрение" слова отставного подводника, специалиста по военно-морской разведке Кристофера Карлсона.

В США уверены, что своей бесшумностью новая китайская субмарина обязана передовым российским технологиям, которыми Москва поделилась с Пекином. По прогнозам (КНР свои военные проекты традиционно не комментирует), новая субмарина должна поступить на вооружение к 2030 году.

Это будет стратегический ракетоносец, вооруженный самыми современными баллистическими ракетами подводного базирования JL-3. Появление этих подлодок способно дать Китаю преимущество над флотами спешно сколачиваемого блока AUKUS. По большинству характеристик Type 096 будет схож с российскими стратегическими подлодками типа "Борей", говорится в докладе военно-морского колледжа США.