В ХАМАС опровергли причастность Ирана к подготовке атаки на Израиль
Высокопоставленный представитель ХАМАС Али Барака опроверг информацию о том, что Иран был причастен к планированию операции в Израиле или одобрил ее. Об этом пишет агентство Associated Press.
Барака пояснил, что нападение «было спланировано примерно полдюжиной высокопоставленных командиров ХАМАС в секторе Газа». При этом даже ближайшие союзники не были заранее проинформированы о времени начала операции.
При этом он подчеркнул, что иранские сотрудники службы безопасности не участвовали в планировании атаки на Израиль. Он также опроверг данные о том, что они дали добро на встрече на прошлой неделе в Бейруте.
По его словам, никто из руководства ХАМАС не посещал Бейрут в это время.
«Барака также опроверг слухи о том, что нападение, которое планировалось более года, было направлено на срыв усилий США убедить Саудовскую Аравию нормализовать отношения с Израилем», - говорится в статье.
В субботу, 7 октября, резко обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля, а затем высадились с моря, атаковали КПП на суше и осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Им удалось зайти в ряд городов. Представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что захвачено более ста человек. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.
В свою очередь президент Израиля Ицхак Герцог в обращении к международному сообществу отметил, что в ходе конфликта страна понесла большие потери. Он добавил, что со времен Холокоста такое число евреев не погибало за один день.