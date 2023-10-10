В ХАМАС опровергли причастность Ирана к подготовке атаки на Израиль

Высокопоставленный представитель ХАМАС Али Барака опроверг информацию о том, что Иран был причастен к планированию операции в Израиле или одобрил ее. Об этом пишет агентство Associated Press.

Барака пояснил, что нападение «было спланировано примерно полдюжиной высокопоставленных командиров ХАМАС в секторе Газа». При этом даже ближайшие союзники не были заранее проинформированы о времени начала операции.

При этом он подчеркнул, что иранские сотрудники службы безопасности не участвовали в планировании атаки на Израиль. Он также опроверг данные о том, что они дали добро на встрече на прошлой неделе в Бейруте.

По его словам, никто из руководства ХАМАС не посещал Бейрут в это время.

«Барака также опроверг слухи о том, что нападение, которое планировалось более года, было направлено на срыв усилий США убедить Саудовскую Аравию нормализовать отношения с Израилем», - говорится в статье.

В субботу, 7 октября, резко обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля, а затем высадились с моря, атаковали КПП на суше и осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Им удалось зайти в ряд городов. Представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что захвачено более ста человек. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.