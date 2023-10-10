Спецоперация на Украине 10 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 10 октября 2023 года.

Противник потерял до 170 военнослужащих: в МО РФ заявили об отражении пяти атак ВСУ на Купянском направлении за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли до 170 военнослужащих на купянском направлении, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация». Об этом пишет RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, украинские войска предприняли пять попыток наступления на Купянском направлении, однако подразделениям группировки войск «Запад» удалось отразить их. Противник при этом в ходе наступательных действий потерял до 170 человек.

Еще три атаки войска Украины произвели на Донецком направлении, все они так же были безуспешными.

Кроме того, ВС РФ поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения армии Украины и уничтожили 14 вражеских беспилотных летательных аппарата.

Российские десантники взяли в плен пять обучавшихся в Британии солдат ВСУ

Российские десантники захватили опорный пункт Киева под Артемовском и взяли в плен пятерых солдат Вооруженных сил Украины. Все они тренировались использовать западное оружие в Великобритании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

Кроме того, в ведомстве заверили, что в ходе ведения активной обороны к северу от Артемовска штурмовые подразделения успешно выполняют свою задачу по ликвидации формирований противника, которые пытаются обойти город с севера.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 138 снарядов

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили 138 снарядов по населенным пунктам ДНР. Об этом пишет ДНР в СЦКК в своём Telegram-канале, передает RT.