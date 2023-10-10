Мобилизация: последние новости на сегодня 10 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 октября 2023, в материале «Рамблера».

Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Второй корпус Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей открылся в Береговом проезде. Это место посетил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет НСН со ссылкой на его Telegram-канал.

Собянин отметил, что первый корпус продолжит свою работу в обычном режиме. По его словам, создание подобных центров проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Новый центр будет работать как досуговый клуб. Здесь обустроена зона отдыха и кибатлетическая трасса для адаптивных тренировок.

Комитет Думы одобрил законопроект о льготах по НДФЛ для добровольцев СВО

Законопроект о предоставлении льгот гражданам РФ, заключившим контракт о пребывании в добровольческом формировании или о добровольном содействии в выполнении задач, порученных войскам национальной гвардии, рекомендовали принять депутатам Государственной Думы в первом чтении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Законопроект освобождает людей из этой категории от налога на доходы физических лиц. Кроме того, выплаты в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного имущества соответствующим работникам не будут облагать страховыми взносами.

Удостоверения ветерана раненым бойцам СВО смогут выдавать возле мест их лечения

Выдавать раненым участникам специальной военной операции удостоверения ветерана боевых действий смогут кадровые органы, расположенные ближе всего к местам их лечения. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Соответствующее распоряжение выдал глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.