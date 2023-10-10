Российские войска отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаки в направлениях Новодонецкого в Донецкой Народной Республике и Приютного в Запорожской области, однако понесли потери и отступили. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов .

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии и авиации отразили атаку двух групп пехоты противника в направлении западнее Новодонецкого и четыре атаки в направлении Приютного. Противник успеха не имел, понеся потери, отступил. Также в районе Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ", - сообщил он.

Кроме того, авиация и артиллерия поразили пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и северо-западнее Никольского, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского, а также 58-й мотопехотной бригады в районах Урожайного и Новодонецкого.