Российские войска перешли в наступление у Купянска и Лимана, а также на запорожском и южно-донецком направлениях. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Солдаты проводят ряд наступательных операций на четырех участках фронта. Позиции Вооруженных сил Украины на границе Харьковской области и ЛНР в районе Лимана Первого и Синьковки уже успешно захвачены подразделениям Западного военного округа (ЗВО).

Группировка «Отважные» атакует позиции противника в районе Макеевки на лиманском направлении, продвигаясь по флангам. Российские десантники на запорожском фронте ведут бои в районе Вербового, они смогли занять около двух километров и несколько опорных пунктов.

На стыке ДНР и Запорожской области российские бойцы оттеснили украинских солдат от населенного пункта Приютное, взяв около десяти позиций противника.