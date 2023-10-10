В КНДР считают, что милитаризация космоса со стороны США может привести к ядерной войне
Военная экспансия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также милитаризация космоса с их стороны могут стать причиной нарушения стратегического баланса и привести к ядерной войне. Такое мнение выразил исследователь Национального управления аэрокосмических технологий КНДР Ли Сон Чжин.
"Хотя США утверждают, что развертывание их сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлено на обеспечение внутренней безопасности и "гарантий безопасности" союзников, оно, по сути, является прикрытием для нанесения упреждающего удара по антиамериканским государствам. Реальная цель США - использовать космическое пространство для наращивания потенциала упреждающего удара по соседям. Безрассудная и опасная эскалация со стороны США и милитаризация космоса продолжают увеличивать вероятность того, что стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет нарушен в любой момент, что также может привести к ядерной войне", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По мнению специалиста, в такой ситуации КНДР вынуждена принимать меры для обеспечения собственной безопасности. "Проекты развития космической отрасли, включая военные разведывательные спутники, становятся незаменимым стратегическим средством обеспечения интересов безопасности и права на выживание нашей страны", - отметил Ли Сон Чжин.
КНДР в мае и августе предприняла две попытки запуска своего первого военного разведывательного спутника "Маллигён-1", однако они завершились неудачно из-за технических проблем. ЦТАК сообщало, что следующая попытка запуска должна состояться в октябре.
13 сентября на космодроме Восточный прошел саммит российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия готова при желании КНДР подготовить космонавта из этой страны. Позднее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сказал, что Москва и Пхеньян пока не обсуждали детально программу сотрудничества в космической сфере, но Россия готова сотрудничать со всеми странами.