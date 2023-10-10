В КНДР считают, что милитаризация космоса со стороны США может привести к ядерной войне

"Хотя США утверждают, что развертывание их сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе направлено на обеспечение внутренней безопасности и "гарантий безопасности" союзников, оно, по сути, является прикрытием для нанесения упреждающего удара по антиамериканским государствам. Реальная цель США - использовать космическое пространство для наращивания потенциала упреждающего удара по соседям. Безрассудная и опасная эскалация со стороны США и милитаризация космоса продолжают увеличивать вероятность того, что стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет нарушен в любой момент, что также может привести к ядерной войне", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).