"Бригады Аль-Кудс" сообщили о захвате на Западном берегу военной вышки Израиля

Боевая операция, утверждают "Бригады Аль-Кудс", была проведена в поселении Эйнав. Во время нее был осуществлен штурм и захват находившийся в поселении военной вышки. В ходе атаки погиб один израильтянин, еще двое были ранены.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал выделение дополнительных средств Израилю со стороны США "в ближайшие дни". Отмечается, что первая партия военной помощи Израилю уже в пути. До этого Кирби заявил, что США пока не планируют вводить в Израиль войска. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.