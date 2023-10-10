ЦАХАЛ заявил об ударах по целям ХАМАС на побережье сектора Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям движения ХАМАС на побережье сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.

«ВМС Израиля на данный момент наносят удары по... целям... ХАМАС на побережье сектора Газа», — говорится в заявлении.

В то же время число пострадавших в ходе конфликта жителей Израиля превысило 2,7 тысяч человек. Им понадобилась медицинская помощь в местных больницах, сообщил телеканал i24.

До этого газета Jerusalem Post со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля сообщала, что число раненых превысило 2,5 тысячи.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, расправились над участниками музыкального фестиваля Nature Party и забрали неизвестное количество людей в плен.