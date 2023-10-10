В России объяснили неэффективность израильского «Железного купола»

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» не справилась с ракетными обстрелами со стороны ХАМАС из-за перегруженности. Неэффективность системы Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

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Одна батарея «Железного купола» может прикрыть площадь до 150 квадратных километров. По словам эксперта, этого мало. Также он отметил, что развертывание и смена позиции стационарного комплекса требует времени, которого может хватить для его обнаружения и уничтожения.

Кнутов подчеркнул, что в «Железном куполе» используются дорогостоящие противоракеты, а массированный обстрел может перегрузить систему.

«Главная особенность то, что когда идет интенсивный налет, система захлебывается, (...) не успевает переваривать количество ракет, находящихся в воздухе. Ее эффективность примерно 10-15 процентов», — сказал эксперт.

В июне издание Defense News писало, что Израиль планирует поделиться данными для включения своей системы «Железный купол» в противовоздушную оборону США.