Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия переходит к полномасштабному наступлению, сообщает издание Haaretz.

Он отметил, что проинструктировал военнослужащих снять все ограничения в борьбе с движением ХАМАС.

«Мы взяли ситуацию под контроль и переходим к полномасштабному наступлению», — заявил Галант.

8 октября постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что страна не будет вести переговоры с ХАМАС, перед израильской армией стоит задача полностью уничтожить эту организацию.