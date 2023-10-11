ХАМАС отреагировало на обвинения в убийствах детей

Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию о том, что радикалы во время операции на территории Израиля близ сектора Газа якобы убивают мирных жителей, в том числе детей.

Сообщение движения передаёт ТАСС.

В нём сказано, что ХАМАС категорически отвергает обвинения, «сфабрикованные западными» СМИ, об убийствах детей, их обезглавливании и нападениях на мирных жителей.

В движении отметили: данные обвинения направлены на «прикрытие военных преступлений и геноцида (Израиля) против палестинского народа».

В ХАМАС также заявили, что движение действует только «против военной машины» Израиля.

Ранее телеканал i24 со ссылкой на спасателей из организации ZAKA сообщил, что в кибуце Кфар-Аза обнаружены тела 200 израильтян, убитых бойцами движения ХАМАС.

Сообщалось, что среди убитых 40 детей.

Позже представитель армии Израиля в интервью Anadolu не подтвердила данные об обезглавленных детях в кибуце Кфар-Аза.