The New Yorker: Байден утвердил передачу ракет ATACMS Украине

«В сентябре Байден одобрил отправку ATACMS в Украину после почти года сопротивления этой идее», — говорится в материале издания, передает argumenti.ru.

США официально не объявляли о передаче Киеву комплексов ATACMS. При этом многие американские СМИ утверждают, что вопрос поставок активно обсуждается в администрации Байдена, а также, что он принял решение о передаче таких ракет ВСУ. Военную помощь также подтверждали американские чиновники и представитель Конгресса. URA.RU приводило информацию о том, что известно о ракетах ATACMS, которые Украина настойчиво просит у Запада.