Командир "Ахмата" заявил о снижении числа наемников в зоне СВО

В рядах ВСУ снизилось число наемников, задействованных в СВО
Командир отряда специального назначения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о снижении числа наемников в рядах ВСУ, задействованных в спецоперации. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале RT.
«Наемников <...> потихоньку становится меньше», — утверждает военный.
По словам Алаудинова, масштабный наплыв наемников, зафиксированный в начале специальной военной операции, уменьшился.
Он предположил, что с тех пор, как наемные бойцы оказались в зоне СВО, то стали осознавать, что противостоят огромной армии. Кроме того, некоторые из них признаются на видео, что не хотят сражаться с Вооруженными силами России и вообще отказываются принимать участие в этом конфликте.
До этого в российском МИД заявили, что во время спецоперации следственные органы РФ открыли уголовные дела в отношении 200 иностранных наемников более чем из 30 государств.