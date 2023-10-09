Командир "Ахмата" заявил о снижении числа наемников в зоне СВО

Он предположил, что с тех пор, как наемные бойцы оказались в зоне СВО, то стали осознавать, что противостоят огромной армии. Кроме того, некоторые из них признаются на видео, что не хотят сражаться с Вооруженными силами России и вообще отказываются принимать участие в этом конфликте.