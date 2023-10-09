Названо количество пораженных ВВС Израиля целей в секторе Газа

Самолеты ВВС Израиля за последние три часа нанесли авиаудары по 130 целям в секторе Газа. Об этом пишет пресс-служба ЦАХАЛ в своем официальном Telegram-канале.

В пресс-службе пояснили, что в понедельник, 9 октября, летчики в рамках операции «Железные мечи» наносили масштабные удары целям в секторе Газа.

Основные удары были нанесены в районе населенных пунктов Бейт-Ханон, Саджая, Аль-Фуркан и Римал.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что в районе Аль-Фуркан, в котором предположительно располагается одна из баз палестинского движения ХАМАС, десятки истребителей атаковали множество целей.