В ВВС Израиля заявили о нанесении ударов по 130 целям в секторе Газа
За последние три часа израильские ВВС нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, сообщает пресс-служба армии Израиля.
«Всего за последние три часа с использованием десятков самолётов было атаковано около 130 целей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что удары наносились по всей длине и ширине сектора Газа.
Ранее боевое крыло движения ХАМАС — «Бригады Изеддина аль-Кассама» — заявило, что нанесло ракетный удар по Иерусалиму.
До этого израильская армия сообщила о сиренах воздушной тревоги в Иерусалиме.