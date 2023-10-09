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В ВВС Израиля заявили о нанесении ударов по 130 целям в секторе Газа

За последние три часа израильские ВВС нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, сообщает пресс-служба армии Израиля.

В ВВС Израиля заявили о нанесении ударов по 130 целям в секторе Газа
© RT на русском

«Всего за последние три часа с использованием десятков самолётов было атаковано около 130 целей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары наносились по всей длине и ширине сектора Газа.

Ранее боевое крыло движения ХАМАС — «Бригады Изеддина аль-Кассама» — заявило, что нанесло ракетный удар по Иерусалиму.

До этого израильская армия сообщила о сиренах воздушной тревоги в Иерусалиме.