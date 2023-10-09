Израиль будет вынужден начать наземную операцию в секторе Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Джо Байденом. Об этом пишет Walla со ссылкой на источник.

«Нас заставляют войти в сектор Газа, мы вынуждены на силу ответить силой», — подчеркнул премьер.

Нетаньяху отметил, что на Ближнем Востоке опасно проявлять слабость.

Собеседник портала пояснил, что американский президент не стал отговаривать коллегу от начала наземной операции в секторе Газа.

Стороны, по словам источника, обсудили также вероятность атак со стороны ливанской «Хезболлы» и возможность переговоров насчет взятых ХАМАС заложников.