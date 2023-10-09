Госдума проработает выход РФ из Договора об отказе от ядерных испытаний

Совет Госдумы поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о возможности отзыва ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается на сайте Думы.

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О возможности рассмотреть отзыв ратификации договора ранее заявил председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, подобная инициатива соответствует национальным интересам России. Он пояснил, что новые решения необходимы на фоне развязанной против РФ войны со стороны США и ЕС.

"Совет Госдумы в понедельник, 9 октября, принял решение поручить комитету по международным делам в течение 10 дней (до Совета Думы в среду, 18 октября) проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИДом и другими заинтересованными ведомствами", – говорится в сообщении.